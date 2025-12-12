إعلان

بعد طلب فدية.. الشرطة تنقذ طفلًا وتقبض على خاطفيه بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

02:19 م 12/12/2025

قوات الشرطة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من تحرير طفل عقب اختطافه على يد ثلاثة أشخاص بمنطقة العسيرات جنوب المحافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، بلاغًا بتغيب طفل من نجع جبرة بناحية قرية الرشايدة دائرة مركز شرطة العسيرات، وتلقي أسرته اتصالًا هاتفيًا يطالب بدفع فدية مالية.

وبجهود فريق البحث، تم تحديد هوية الجناة الثلاثة وضبطهم، كما تم تحرير المجني عليه بأمان. وأقر المتهمون أثناء مواجهتهم بالواقعة، بأن الهدف من اختطاف الطفل كان طلب فدية مالية من أسرته.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية محافظة سوهاج قوات الشرطة النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة
تحذير صادم| نقيب البيطريين: المجازر تعمل بـ25 % من طاقتها.. والخطر قد يؤثر على صحة المصريين
أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة