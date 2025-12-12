بعد طلب فدية.. الشرطة تنقذ طفلًا وتقبض على خاطفيه بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من تحرير طفل عقب اختطافه على يد ثلاثة أشخاص بمنطقة العسيرات جنوب المحافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، بلاغًا بتغيب طفل من نجع جبرة بناحية قرية الرشايدة دائرة مركز شرطة العسيرات، وتلقي أسرته اتصالًا هاتفيًا يطالب بدفع فدية مالية.

وبجهود فريق البحث، تم تحديد هوية الجناة الثلاثة وضبطهم، كما تم تحرير المجني عليه بأمان. وأقر المتهمون أثناء مواجهتهم بالواقعة، بأن الهدف من اختطاف الطفل كان طلب فدية مالية من أسرته.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.