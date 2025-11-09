هزت جريمة مروعة قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، بعد أن أقدم شاب على قتل زوجته وطفله الرضيع داخل منزلهما، قبل أن ينشر صور الجريمة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في حادثة صادمة أثارت الذهول والرعب بين أهالي القرية.

- الإبلاغ عن الواقعة

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا عاجلًا من العميد محسن جلال، مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمقتل السيدة "آية.ن.ا"، البالغة من العمر 22 عامًا، وطفلها الرضيع على يد زوجها "محمود.ش"، 28 عامًا، باستخدام سكين داخل منزلهما بقرية زنارة.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز تلا برئاسة المقدم أحمد عبدالقوي إلى مكان الحادث، وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه، بينما تم نقل جثتي الزوجة والرضيع إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لعرضهما على الطب الشرعي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات على الفور.

- تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن الزوج كان يعمل بالمملكة العربية السعودية وعاد إلى مصر يوم الخميس الماضي، بعد غياب دام عدة أشهر، فيما كانت الزوجة طالبة جامعية، متزوجة منذ عامين ولديهما طفل لم يتجاوز بضعة أشهر.

- نشر الجريمة على الفيسبوك

وفي صباح اليوم، نشر المتهم منشورًا على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، مرفقًا بصورة تظهر زوجته وطفله، وكتب فيها: "يا جماعة أنا دبحت مراتي وابني"، ما أثار حالة من الذهول والفزع بين أهالي القرية، الذين سارعوا إلى إبلاغ الشرطة فورًا.

وأوضحت مصادر أمنية أن المتهم استخدم سكينًا في ارتكاب الجريمة، وأن الاعتداء كان مباشرًا داخل منزل الأسرة أثناء نوم الضحايا، مما أدى إلى وفاتهما في الحال. وتمكنت الأجهزة من حذف الصور من مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لبشاعتها، لتجنب انتشارها بين العامة.

- تحقيقات النيابة والأجهزة الأمنية

تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت استدعاء شهود العيان وأفراد أسرة الضحية والمتهم للوقوف على دوافع الحادث، ومعرفة ما إذا كانت هناك خلافات أسرية أو ضغوط نفسية وراء ارتكاب الجريمة. كما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف الملابسات بالكامل، وضبط أي عناصر قد تكون على صلة بالحادث.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، مع استدعاء شهود العيان وأفراد أسرة الضحية والمتهم للوقوف على ملابسات الحادث، بينما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف دوافع الجريمة وضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.