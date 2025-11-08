مجهولون ينهون حياة رجل خمسيني بالشوم والعصي في قرية قرقطان بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شخص في الخمسينيات من عمره مصرعه، اليوم السبت، إثر تعرضه للاعتداء بالضرب باستخدام الشوم والعصي، داخل قرية قرقطان التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بورود بلاغ بمقتل أحد الأشخاص داخل القرية، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمعاينة المنطقة وفحص ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص الأولي، أن المجني عليه تعرض لاعتداء عنيف بواسطة الشوم من قِبل مجهولين، ما أسفر عن وفاته في الحال. جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة المتورطين.