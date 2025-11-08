أسوان - إيهاب عمران:

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أمرًا إداريًا حاسمًا يقضي بحظر مشاركة جميع العاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة في أي شكل من أشكال الدعاية أو الدعم لأي من المرشحين، سواء داخل أو خارج مقار اللجان الانتخابية، وذلك لضمان الشفافية في انتخابات مجلس النواب.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق أي موظف يثبت مخالفته لهذه التعليمات، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس نزاهة الانتخابات التي تحرص عليها الدولة المصرية في جميع الاستحقاقات الديمقراطية.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق مبدأ الحياد التام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مؤكدًا ضرورة التزام جميع العاملين بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع وعدم استغلال مواقعهم الوظيفية في التأثير على سير العملية الانتخابية.