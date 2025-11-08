اعتماد اللائحة الطبية لطلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شارك اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، في جلسة مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، التي استضافتها جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جاء ذلك بمشاركة أعضاء مجلس الأمناء الموقر، منهم الدكتور سامي هاشم نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور إبراهيم القرش أمين المجلس، والدكتور فتحي مقلدي، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس جامعة قناة السويس الأسبق، والدكتورة ماجدة صالح هجرس، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور صلاح الدين مصلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى جانب الدكتور معتز مصطفى، الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان، والدكتور ياسر الوزير، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتورة سعاد حسين، الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة.

في مستهل الجلسة، رحّب الدكتور ناصر مندور بالحضور مؤكدًا الدور الوطني والعلمي الذي تؤديه جامعة قناة السويس في دعم جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، واعتزازه بانضباط العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي، مع توفير بيئة تعليمية مستقرة داخل القاعات الدراسية والمعامل والمنشآت الأكاديمية.

وأشار إلى انتظام منظومة وسائل النقل الجامعي وفق رحلات يومية تتناسب مع الجداول الدراسية للطلاب، مع متابعة دورية لضمان كفاءتها وتقديم أي دعم لوجستي عند الحاجة.

ومن جانبه، أكد اللواء أكرم محمد جلال حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم للجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية تنموية تسهم في إعداد كوادر علمية متميزة ودعم مشروعات التنمية المستدامة داخل المحافظة.

وفي السياق ذاته، قدم الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، التهنئة لجامعة قناة السويس بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على تأسيسها، مشيرًا إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تمثل أحدث الجامعات المنبثقة عن جامعة قناة السويس، ومرتبطة تاريخيًا بانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما شارك بالجلسة قيادات الجامعة، منهم الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشه، أمين عام الجامعة، حيث ناقش المجلس انتظام العملية التعليمية واستعرض خطط التطوير الأكاديمي وتعزيز الخدمات الطلابية.

واعتمد المجلس اللائحة الطبية الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية للطلاب، حيث أعلن الدكتور ناصر مندور تطبيق نظام متكامل يقدم الخدمات الطبية وفق معايير جودة عالية، على أن تتحمل الجامعة 80% من قيمة الفاتورة الطبية ويُسدد الطالب 20% فقط، تشجيعًا له على متابعة حالته الصحية.

وأوضح الدكتور عادل حسن آلية الحصول على الخدمات الطبية، من خلال استخراج طلب إحالة من شؤون الطلاب، ثم التوجه للعيادات بالمستشفى التخصصي مع كارنيه الجامعة وطلب الإحالة، مع استقبال حالات الطوارئ مباشرة دون إحالة مسبقة. كما تم التعاقد مع صيدلية لصرف الأدوية بناءً على وصفة معتمدة من المستشفى، مع مراجعة شؤون الطلاب لضمان دقة الإجراءات وسلامة المتابعة.

تعكس هذه اللائحة حرص الجامعة على تقديم رعاية شاملة للطلاب، علميًا وصحيًا وإنسانيًا، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وداعمة تسهم في مسار أكاديمي ناجح ومستدام.