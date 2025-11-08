الكشف الطبي على 929 شخصًا ضمن قافلة طبية مجانية بأسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتائج القافلة الطبية الشاملة التي نظمت بقرية الطويسة التابعة للوحدة المحلية لقرية الجعافرة بمركز دراو.

جاء ذلك ضمن جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الصحية المجانية، خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم.

وأوضح المحافظ أن هذه القوافل جرى تنظيمها بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور محمد سعيد، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدي، ونجحت في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية المجانية لـ 929 مواطنًا ومواطنة من أهالي المنطقة، وشملت تخصصات متعددة إلى جانب التحاليل الطبية والفحوصات المختلفة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن القافلة الطبية دعمت بفريق من الأطباء الأكفاء والتمريض والصيادلة، بالإضافة إلى توفير كميات مناسبة من الأدوية المجانية التي تم صرفها للمستفيدين عقب الكشف الطبي، كما تم تحويل بعض الحالات التي تحتاج إلى تدخلات متقدمة للمستشفيات العامة والمركزية لاستكمال العلاج اللازم. وشدد على أن تنظيم هذه القوافل يساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة بالقطاع الصحي، ضمن رؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن القافلة شملت تخصصات مثل الباطنة، الجراحة، طب الأطفال، النساء والتوليد، العظام، الأمراض الجلدية، وطب الفم والأسنان، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية وعقد ندوات توعوية وتثقيف صحي للأهالي.

ولفت إلى أن القافلة تمت بإشراف ومشاركة الدكتور طارق حسن منسق القوافل العلاجية، والدكتور هشام فتحي مسئول العيادات، والدكتورة هدى إسماعيل مسئول الإمداد الدوائي، فضلًا عن القيادات التنفيذية المختصة.