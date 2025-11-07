قافلة طبية تفحص 1027 مواطنًا وتقدم خدمات علاجية مجانية ببني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية بقرية التضامن التابعة لمركز سمسطا، اليوم الجمعة، وذلك في إطار دعم مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1027 مواطنًا في 6 تخصصات، شملت: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، وتنظيم الأسرة، وذلك وسط تطبيق إجراءات وقائية مشددة. كما جرى إجراء 82 تحليلاً للدم والطفيليات، و8 حالات أشعة، و27 حالة موجات فوق صوتية.

وتضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ 160 مواطنًا حول الأمراض المعدية، مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس كورونا المستجد، وإنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية والبلهارسيا، بالإضافة إلى الأمراض غير المعدية مثل: ارتفاع الضغط والسكري والسمنة، إلى جانب التوعية بأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية والمنزلية، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، فضلاً عن متابعة الحمل وعلامات الخطورة.