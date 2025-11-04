شنطة إحرام هدية.. إعلان الفائزين بقرعة الحج في الوادي الجديد- صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية التي أجرتها مديرية الأمن، للمتقدمين لأداء فريضة الحج بوزارة الداخلية، وسط حضور بارز من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والمواطنين، وذلك بقاعة المشير محمد حسين طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية.

حيثُ أسفرت القرعة العلنية التي أجريت إلكترونيًا عن فوز (38) متقدمًا أساسيًا لأداء فريضة الحج لعام (1447/ 2026) على مستوى المحافظة، و(19) احتياطيًا.

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن شكره لوزارة الداخلية ومديرية أمن المحافظة؛ لتنظيم القرعة بشفافية، مقدمًا التهنئة للفائزين، راجيًا لهم حجًا مبرورًا وعملًا مقبولًا وعودةً سالمةً إلى أرض الوطن.

كما أعلن المحافظ عن إهداء شنطة إحرام كاملة لكل حاج فائز، ودراسة التنسيق مع وزارة الداخلية لسفر الحجاج من مطار أسيوط بدلاً من القاهرة تيسيرًا علي حجاج المحافظة.