رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتفقد موانئ جنوب سيناء

أجرى اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر جولة تفقدية بعدد من الموانئ التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، تضمنت موانئ نويبع، وشرم الشيخ البحري، لمتابعة نسب التنفيذ وتطوير الخدمات وتحسين كفاءتها التشغيلية واللوجستية بهما.

و تابع رئيس الهيئة خلال جولته التفقدية بميناء نويبع البحري، انتظام حركة الشاحنات والعبّارات، وكذلك أعمال تطوير ساحات الشاحنات، ورفع كفاءة بوابات الفحص.

وشدد على استمرار تقليل زمن انتظار الشاحنات، وتحسين منظومة تداول البضائع بما يعزز دور الميناء كحلقة رئيسية لحركة التجارة مع دول المشرق العربي.

وفي ميناء شرم الشيخ البحري، تابع أعمال تطوير المنشآت الادارية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للرافع الميكانيكي، وأعمال تطوير الخدمات المقدمة للسفن السياحية واليخوت.

وأكد رئيس الهيئة، أهمية تقديم أفضل الخدمات بالميناء الذي يمثل ركيزة هامة لدعم قطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء

كما شدد رئيس الهيئة، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات التطوير، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة، باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة.

وأوضح أن التطوير الجاري تنفيذه بعدد من موانئ الهيئة يأتي في إطار تطوير كافة الموانئ المصرية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.