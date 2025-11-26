6 مرشحين يقتربون من الإعادة.. الحصر العددي بدائرة دكرنس في الدقهلية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على سير العملية الانتخابية بالدائرة الخامسة في انتخابات مجلس النواب 2025، ومقرها مركز دكرنس وتشمل مراكز دكرنس – شربين – بني عبيد، نتائج الحصر العددي لأصوات مرشحي النظام الفردي والقائمة.

وأوضح رئيس اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة العامة الخامسة بلغ 673,485 ناخبًا، فيما حضر للتصويت 190,084 ناخبًا.

وسجلت اللجنة 149,486 صوتًا صحيحًا للقوائم، مقابل 40,598 صوتًا باطلًا.

نتائج القوائم

حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على: 182,905 صوتًا موافقًا، عدد الأصوات غير الموافقة على القائمة: 20,581 صوتًا.

نتائج المرشحين بالنظام الفردي

عدد الأصوات الباطلة: 7,868 صوتًا

عدد الأصوات الصحيحة: 182,216 صوتًا

وجاء ترتيب المرشحين الأعلى حصولًا على الأصوات (داخل الدائرة فقط) كالتالي:

باسم بهاء بلال لقية (باسم بهاء) – 47,097 صوتًا

نصحي علي حسن (نصحي البسنديلي) – 34,105 أصوات

طلعت فتحي إبراهيم إبراهيم (وليد رضوان عبدالسلام) – 30,685 صوتًا

سامي فؤاد المرسي – 26,388 صوتًا

أحمد السيد السنجيدي (أحمد السنجيدي) – 26,208 أصوات

مكرم رضوان – 26,296 صوتًا.

وأكد رئيس اللجنة أن إعلان خوض المرشحين لجولة الإعادة سيجري عقب إضافة أصوات المصريين في الخارج من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى احتمال تغير الترتيب النهائي وفقًا لنتائج الخارج.