

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلنت اللجنة العامة رقم 8 ومقرها مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، والتى تضم أيضًا القرين، الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025 بعد فرز أصوات الناخبين في 72 لجنة فرعية.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بلغ 371 ألفًا و343 ناخبًا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 110 آلاف و595 ناخبًا، وسجلت اللجان 5 آلاف و575 صوتًا باطلاً، ليصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 105 آلاف و20 صوتًا.

وأسفرت النتائج عن إجراء جولة إعادة بين أربعة مرشحين بعد حصولهم على أعلى الأصوات، هم : ثروت سويلم 22 ألفًا و656 صوتًا، ومدحت السنجرى 21 ألفًا و978 صوتًا، جلال صيام 21 ألفًا و660 صوتًا، ورضا الحضرى 18 ألفًا و406 أصوات.

وأعلنت اللجنة أن إجمالي الأصوات الصحيحة لنظام القائمة بلغ 91 ألفًا و899 صوتًا، مقابل 18 ألفًا و696 صوتًا باطلاً

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 75 ألفًا و916 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات التي لم تمنح القائمة ثقتها 15 ألفًا و983 صوتًا



وأكد رئيس اللجنة العامة، أن عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية تمت في هدوء تام وسط إجراءات أمنية مكثفة، دون تسجيل أي شكاوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم عكست صورة مشرّفة وحرصًا على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

يُذكر أن محافظة الشرقية مخصص لها 21 مقعدًا بنظام القائمة ضمن قطاع شرق الدلتا، والذي يضم محافظات: الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، ولم تتقدم سوى القائمة الوطنية من أجل مصر في هذا القطاع وهم 9 دوائر انتخابية بالتنافس بين 249 مرشحا.