فحص أكثر من نصف مليون طفل بالمنيا ضمن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"

كتب : جمال محمد

01:35 م 22/11/2025

الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ المبادرات الرئاسية ضمن حملة "100 مليون صحة"، من خلال مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" للكشف المبكر عن أمراض العيون لدى الأطفال، والتي انطلقت في 27 أكتوبر 2025.

وأكد الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق المبادرة بالتعاون مع فرق الصحة المدرسية نجحت في فحص 541,101 طفل، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الجهود المبذولة للحفاظ على صحة بصر الأجيال القادمة.

وأضاف أن التدخل المبكر شمل إحالة 32,553 طفلًا لإجراء فحوصات دقيقة وبدء تلقي العلاج، منها 28,716 حالة ضعف نظر، و2,092 حالة حول، و1,745 حالة سقوط جفن.

وأشار عمر إلى أن العمل مستمر في جميع المراكز لضمان الوصول إلى المستهدف الكامل من المبادرة وتقديم رعاية طبية شاملة للأطفال في المنيا.

فحص نصف مليون طفل بالمنيا مديرية الصحة بالمنيا حملة 100 مليون صحة مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا أمراض العيون لدى الأطفال

