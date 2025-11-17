ضبط محطة وقود بأسيوط استولت على 418 طن سولار مدعم

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضبط محطة وقود بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، بعد ثبوت تلاعبها في كمية تُقدَّر بـ418 طنًا من السولار المدعم، جرى تصريفها بشكل غير قانوني بهدف بيعها في السوق السوداء.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين، بالتنسيق مع هيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المحافظ أن الحملة، التي قادها خالد محمد وكيل وزارة التموين، وبالاشتراك مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وفريق من الإدارة العامة للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول، برئاسة تامر محمد وعضوية عبد الناصر كامل وخالد يوسف، تمكنت من ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، وذلك بمشاركة مأموري الضبط القضائي بالمديرية عز محمد عبد الرحمن، ومحمد بكر، وماهر صبحي.

وأضاف المحافظ أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المسؤولين عن المحطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للاتجار غير المشروع بالوقود أو التلاعب بحقوق المواطنين.

وشدد على استمرار الجهود لإحكام الرقابة على سوق المنتجات البترولية، وضمان توافر الوقود والبوتاجاز دون انقطاع أو احتكار، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الأرقام: (114)، (088/2135858)، (088/2135727)، إضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.