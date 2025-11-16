القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بالاشتراك مع شقيقه الهارب في قتل شخص باستخدام سلاح ناري «فرد خرطوش» وطعنه بسلاح أبيض «مطواة»، والشروع في قتل آخر عقب طعنه بالسلاح ذاته، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكان قد صدر بحق المتهمين حكم غيابي بالإعدام شنقًا، إلا أنه عقب ضبط المتهم الأول أُعيدت الإجراءات الجنائية، لتجري محاكمته حضورياً أمام المحكمة، التي أصدرت حكمها المتقدم بحقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، وأحمد رأفت الملكي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وتضمّن أمر الإحالة في القضية رقم 19390 لسنة 2012 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2835 لسنة 2012 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى م. أ." وشهرته "مصطفى العطار"، عاطل –وهو من تم ضبطه–، وشقيقه "حمادة م. أ."، عامل، هارب، قد ارتكبوا في 16 أغسطس 2012 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة جريمة قتل المجني عليه مدحت عبد المعز حسين، عمدًا مع سبق الإصرار، بالاشتراك مع آخر مجهول.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين عقدا العزم وبيّتا النية على قتل المجني عليه، وجهّزا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء «فرد خرطوش و"مطاوي". وتوجها إلى مكان وجوده، وما إن عثرا عليه حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا من "فرد خرطوش"، بينما طعنه المتهم الثاني بـ"مطواة"، فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، تمثلت في شروع المتهمين في قتل المجني عليه محمد أحمد عبد الله، إذ قام المتهم الثاني بطعنه بـ"مطواة" في قدمه قاصدًا قتله، محدثًا إصاباته المبيّنة بالتقرير الطبي، إلا أن الجريمة لم تكتمل لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو إسعاف المجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر تُستخدم عليه، إلى جانب إحراز أسلحة بيضاء "مطاوي"، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.