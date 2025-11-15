محافظة الإسكندرية تطرح مدافن جديدة بـ 36 ألف جنيه.. الشروط والمستندات

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة العامة للشؤون المالية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثامنة من مقابر الناصرية بمنطقة حبون في حي العامرية ثان أمام المواطنين.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، المدفن عبارة عن قطعة أرض فضاء بمساحة 10م² دون مبانٍ، يجري تخصيصها للمواطنين مقابل حق انتفاع قدره 36 ألف جنيه.

ويمكن للمواطنين الراغبين في التخصيص التوجه مباشرة إلى مقر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التالية:

- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

-أن يكون مقيمًا إقامة دائمة بمحافظة الإسكندرية.

-ألا يكون قد سبق تخصيص مدفن لمقدم الطلب أو لأحد أفراد أسرته حتى الدرجة الأولى.

- يتم تقديم الطلب عن أسرة واحدة فقط (زوج، زوجة، وأولاد).

- تقديم ملف كرتوني يحتوي على "صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب، صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة، صور بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد، استيفاء أي بيانات إضافية تطلبها جهة الإدارة".

- يُسلم محضر التخصيص للمواطن بعد سداد مبلغ حق الانتفاع بالإضافة إلى الرسوم الإدارية.

-يلتزم المواطن بتسليم صورة من محضر التخصيص لإدارة الجبانات بحي العامرية ثان خلال أسبوع من تاريخ تحرير المحضر.

ـ في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة، يُلغى التخصيص وتسحب الأرض فورًا.

-لا يجوز التنازل عن المدفن لمواطن آخر دون موافقة الجهة المختصة وسداد رسوم التنازل.

وأكدت محافظة الإسكندرية أنه لا توجد أي مدافن أخرى يجري تخصيصها على مستوى المحافظة سوى مقابر الناصرية فقط.