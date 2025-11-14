أمطار خفيفة وأجواء شتوية في السويس -صور

السويس- حسام الدين أحمد:

تعرضت مناطق متفرقة في السويس لأمطار خفيفة، استمرت لدقائق دون تأثير على حركة الطرق، وساد طقس مائل للبرودة على ضواحي السويس.

وقال مصدر ملاحي، إن تنبؤات الأرصاد الجوية أشارت إلى توقع سقوط أمطار خفيف على مدن القناة وسلسة جبال البحر الأحمر، تزداد شدتها كلما اتجهنا جنوبا.

ولم تؤثر حالة الطقس على حركة الملاحة البحرية، وتردد السفن التجارية والعائمات الأخرى على الموانئ، حيث تجاوز مستوى الرؤية الأفقية 4000 متر مع نشاط للرياح لم تتجاوز سرعتها 12 عقدة- تعادل 21 كيلو متر، كما انتظمت حركة الصيد بخليج السويس.

وأعلنت محافظة السويس، رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات جوية، أو سقوط أمطار متوسطة او غزيرة، مع وضع سيارات كسح المياه في مناطق تمركز بالقرب في الضواحي السكنية.