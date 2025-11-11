الإمارات تطلق مبادرة "من أرض الوطن خطوات إلى المريخ".. ما القصة؟

أبوظبي - (د ب أ)

أطلقت الإمارات العربية المتحدة المبادرة الوطنية "من أرض الوطن خطوات إلى المريخ"، والتي تهدف إلى تشجيع المشاركين من جميع الأعمار على قطع مسافة إجمالية تبلغ 54 مليون كيلومتر بشكل جماعي.

وتمثل هذه المسافة الإجمالية البعد بين كوكب الأرض والمريخ، وقد اختير الرقم 54 احتفالاً بالذكرى الـ 54 لقيام دولة الإمارات، التي تأسست في الرابع من ديسمبر 1971.

وأطلق الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، المبادرة في نادي أبوظبي للفروسية.

وجاءت هذه الخطوة تزامناً مع بدء العد التنازلي لما يقل عن 100 يوم تفصل الدولة عن انطلاق ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وهو أكبر حدث رياضي دولي متعدد الألعاب في منطقة الشرق الأوسط.

تدعو المبادرة المشاركين من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية للانضمام تحت شعار "كل خطوة تصنع فرقاً"، عبر ممارسة أنشطة المشي والركض وركوب الدراجات والسباحة وغيرها.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحركة اليومية وتحقيق الرفاهية المجتمعية ونشر ثقافة الحياة النشطة في جميع أنحاء الإمارات، لضمان تحقيق الهدف قبل انطلاق الألعاب المرتقبة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، قولها: "كل خطوة نخطوها ليست مجرد مسافة نقطعها، بل هي استثمار في صحتنا، وفي مستقبل أكثر ازدهاراً وحيوية لأجيالنا القادمة".

وأوضح عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "يجسد هذا الحرّاك الوطني، الأول من نوعه في العالم، روح الطموح الجماعي التي تميز دولة الإمارات، ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى إلهام كل فرد لاتباع نمط حياة نشط والمشاركة في تحدٍ جماعي يتجاوز حدود اللياقة البدنية، ليرسخ مفاهيم الوحدة والتقدم والاعتزاز؛ فمعاً يمكننا أن نظهر للعالم معنى أن نحلم وأن نحقق طموحنا بإصرارنا وعزيمتنا".