تطور جديد في قضية "الدارك ويب".. محكمة جنايات شبرا تصدر قرارًا عاجلًا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

رفضت الجهات القضائية المختصة خلال جلسة اليوم الأحد، الطلبات المقدمة من هيئة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الدارك ويب"، والتي تضمنت انتداب لجنة خماسية لفحص عدد من المستندات الفنية، واستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، المقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، بدعوى ارتباطها بالواقعة محل التحقيق.

كما رفضت المحكمة طلب الدفاع بالتصريح باستخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصري تتضمن تاريخ سفر وعودة المتهم الثاني من دولة الكويت وتاريخ القبض عليه، إلى جانب طلب إرفاق صورة من سند الضبط والعريضة المقدمة للنائب العام، والتأكد من صحة أحد المستندات المقدمة خلال أولى جلسات الاستئناف، مع استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته حول ما ورد بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وقررت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة الأولى مستأنف – برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، تأجيل جلسة المحاكمة إلى 14 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

جاء ذلك في أولى جلسات الاستئناف على الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، في القضية التي هزّت الرأي العام المصري بما تضمنته من تفاصيل مروعة تتعلق بالاتجار في الأعضاء البشرية عبر شبكة الإنترنت المظلم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيب الطفل أحمد محمد سعد (15 عامًا) عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبها شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين طارق أنور عبد المتجلي (29 عامًا، عامل بمقهى، مقيم بشبرا الخيمة) وعلي الدين محمد علي (15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت)، استدرجا المجني عليه إلى شقة الأول بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل الشروع في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة "الدارك ويب" مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وأوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهم الأول نفّذ الجريمة بتحريض من المتهم الثاني مقابل 5 ملايين جنيه، بعد أن أعدّا أدوات الجريمة من عقاقير وسكين وحزام جلدي، وأن الجريمة اقترنت بخطف المجني عليه بالتحايل وسرقة أعضائه.