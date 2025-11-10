محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات محدودة في قيادات التعليم لضبط الأداء

الشرقية - ياسمين عزت:



أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم 4000 لسنة 2025 بإجراء حركة تنقلات بين عدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، في إطار الحرص على ضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

وشمل القرار ندب عدد من القيادات التعليمية بمديرية التربية والتعليم لتسيير العمل بوظائفهم الجديدة لمدة عام، وجاءت الأسماء ضمن الحركة كالتالي:

محمد عبد الفتاح دسوقي عبد ربه، مدير إدارة مشتول السوق التعليمية، لتسيير أعمال مدير إدارة بلبيس التعليمية.

حسن أحمد حسن علي سعفان، وكيل إدارة الحسينية، لتسيير أعمال مدير إدارة منشأة أبو عمر التعليمية.

عبد الخالق مساعد خالد محمد، وكيل إدارة فاقوس، لتسيير أعمال مدير إدارة صان الحجر التعليمية.

كما تضمن القرار إعادة تنظيم العمل بين بعض القيادات التعليمية بصفة مؤقتة لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية، حيث تم تكليف:

أمين عبد العظيم منصور خضري، مدير إدارة شرق الزقازيق، للقيام بأعمال مدير إدارة غرب الزقازيق التعليمية.

هاني محمد السعيد عبد الرازق، مدير إدارة غرب الزقازيق، للقيام بأعمال مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية.

وفاء محمد طلبه، مديرة إدارة بلبيس، لتسيير أعمال مديرة إدارة أبو كبير التعليمية.

وفي السياق نفسه، شمل القرار تكليف عدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم لتسيير أعمال الإدارات التعليمية المختلفة بصفة مؤقتة، من بينهم:

عبد المعطي أحمد محمد سالم، مدير إدارة أبو كبير، للقيام بأعمال مدير كفر صقر التعليمية.

مصطفى محمد عبد السلام عطية، مدير إدارة أبو حماد، للقيام بأعمال مدير إدارة العاشر من رمضان.

نجلاء حسين محمود بيومي، مديرة القنايات، لتسيير أعمال مديرة إدارة ههيا التعليمية.

وأصدر المحافظ القرار رقم 4001 لسنة 2025 بإنهاء تكليف عدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية من مناصبهم الحالية ونقلهم للعمل بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية، تمهيدًا للإعلان عن شغل هذه الوظائف وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين جودة الأداء الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، مشددًا على سرعة تنفيذ القرارات كل فيما يخصه، وإلغاء ما يخالفها من قرارات سابقة.