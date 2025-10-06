أثناء عمله.. مصرع فني إنارة بصعق كهربائي بالشرقية

لقي فني الإنارة صبحي عيد عباس، الشهير بـ"الشيخ مسعد"، مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي أثناء أداء عمله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي الذين تداولوا الخبر، خاصة وأن الفقيد كان معروفًا بحسن خلقه والتزامه.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد وفاة العامل إثر تعرضه للصعق الكهربائي أثناء قيامه بأعمال الصيانة على أحد أعمدة الإنارة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مصرعه في الحال. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الجثة لحين الانتهاء من الإجراءات.

وأكد شهود العيان أن العامل كان معروفًا بابتسامته الطيبة وسيرته الحسنة، وكان يشارك في تغسيل الموتى وتشييع الجنازات وإلقاء الخطب في سرادقات العزاء، ما جعل وفاته محط حزن واسع بين الأهالي.

ونعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الفقيد قائلاً: "تمتع بحسن الأداء والإخلاص في العمل، وتوفي وهو يؤدي واجبه بإتقان. نسأل الله أن يتقبله في الصالحين وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان".

تحولت صفحات مدينة الزقازيق على فيسبوك إلى دفاتر عزاء ورثاء، بعد تداول خبر وفاة العامل، داعين له بالعفو والمغفرة.