ضبط 3 أطنان ملح صناعي مجهول المصدر بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، حملة تموينية موسعة استهدفت ضبط المخالفات التموينية ومراقبة الأسواق لحماية صحة المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 أطنان و10 كيلوجرامات من الملح الصناعي الخشن مجهول المصدر، كانت معدة للتداول داخل نطاق الحي، بالمخالفة للقوانين والاشتراطات الصحية.

وتم على الفور تشميع الموقع المخالف بواسطة حي شرق شبرا الخيمة، وتحريز المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة – مدير مديرية التموين بالقليوبية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية، لضمان جودة المنتجات وردع المخالفين.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار أن مديرية التموين بالقليوبية تواصل جهودها المكثفة لملاحقة كل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يحاول تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الأمن الغذائي، مشددًا على أن الحملات مستمرة في جميع أنحاء المحافظة حفاظًا على المال العام وصحة المواطنين.