إنشاء وحدة لنظم الوثائق والمعلومات والتحول الرقمي بكلية آداب بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:



وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور طارق علي، القائم بعمل رئيس الجامعة، على إنشاء وحدة "نظم الوثائق والمعلومات والتحول الرقمي" بكلية الآداب، وذلك في إطار خطة الجامعة الشاملة للتحول الرقمي وتطوير نظم إدارة الوثائق والمعلومات، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب التطور التكنولوجي في إدارة البيانات.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وتهدف الوحدة إلى تطوير منظومة إدارة الوثائق الورقية داخل الكلية وتحويلها إلى نظام رقمي متكامل يتيح حفظ الوثائق، واسترجاعها بصورة آمنة وسريعة، بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز الإداري.



وأكد الدكتور طارق علي، أن إنشاء الوحدة يأتي في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية للمعلومات داخل المؤسسات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن جامعة بني سويف تسعى باستمرار إلى تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في الإدارة التعليمية والبحثية.



من جانبها، أوضحت الدكتورة عزة جوهري، عميد كلية الآداب، أن الوحدة الجديدة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تنظيم وإدارة الوثائق داخل الكلية، وستسهم في حفظ التاريخ الأكاديمي والإداري بصورة علمية ومنهجية حديثة، تتوافق مع المعايير الوطنية للتحول الرقمي.