في ظروف غامضة.. وصول سيدة جثة هامدة لمستشفى طهطا بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى طهطا العام شمالي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، جثة سيدة توفيت في ظروف غامضة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا إشارة من المستشفى بوصول "فتحية. ز"، 50 عامًا وتقيم في دائرة القسم، جثة هامدة.

وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال التحقيقات.