أسيوط- محمود عجمي:

أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال الجارية لإنشاء معرض دائم ومنافذ بيع لمنتجات المحافظة والأسر المنتجة أسفل كوبري فيصل بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المحاسب إيهاب عبدالحميد، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، والشيماء عبدالمعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وولاء الدين سالمان، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن، إلى جانب عدد من مسؤولي الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال تجهيز الباكيات والممرات الداخلية أسفل الكوبري، واطلع على خطة توزيع المساحات المخصصة لإقامة منافذ عرض متنوعة للمنتجات الغذائية والحرفية واليدوية والتراثية. وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقًا للتصميمات الهندسية والجمالية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان والسلامة في جميع مراحل التنفيذ.

وأكد اللواء أبوالنصر أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية ذات عائد اجتماعي، مشيرًا إلى أن المعرض سيوفر منصة دائمة للأسر المنتجة وأصحاب الحرف الصغيرة لعرض وتسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن المعرض الدائم أسفل كوبري فيصل يمثل نقلة نوعية في دعم الأسر المنتجة، من خلال توفير بيئة تسويقية مستقرة ومستدامة بعيدًا عن المعارض الموسمية المؤقتة، مما يمنح المنتج المحلي حضورًا دائمًا داخل المدينة. وأوضح أن التصميمات الجديدة التي أعدتها الدكتورة ياسمين الكحكي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، تراعي الطابع الجمالي والحضاري للموقع، بما يسهم في تحويل المنطقة إلى وجهة اقتصادية وخدمية تعكس الصورة الحضارية للمحافظة.

وشدد المحافظ في ختام جولته على أهمية تكاتف جهود جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لإنجاح المشروع، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة ودعم الأسر المنتجة من خلال توفير المنافذ والمعارض التي تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعمل والإنتاج.