مكالمة أخيرة وآثار حروق.. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودهم لضبط عاطل متهم بتعذيب وضرب زوجته والتسبب في مقتلها بمنطقة السيوف شماعة شرقي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقتها، وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ.

وأظهرت المعاينة أن الجثة تعود إلى السيدة "س.م.م" (42 عامًا – ربة منزل)، مسجاة على سرير غرفة النوم، ترتدي كامل ملابسها. وأشار شقيقها إلى أن زوجها "أ.م.ع" (46 عامًا – عاطل) هو المتسبب في وفاتها.

وأضاف شقيق المجني عليها أن الخلافات الزوجية كانت مستمرة بينهما، وأن الزوج كان يعتدي عليها بالضرب بشكل متكرر، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا بعد صلاة الجمعة من الزوج أخبره فيه بأن شقيقته في حالة إعياء شديد، لكنه فوجئ عند وصوله بالشقة بجثة شقيقته وهروب الزوج قبل وصوله.

ومن خلال مناظرة الجثة، تبين وجود إصابات متعددة في الجسم وآثار تعذيب في أماكن متفرقة، بعضها باستخدام آلة حادة، وأخرى في فروة الرأس وآثار حروق يُرجح أنها بواسطة أعقاب سجائر.

جرى التحفظ على بعض الأدوات التي يُعتقد أن المتهم استخدمها في التعدي على زوجته، وأكد الجيران والشهود أن الزوج كان يعتدي عليها أكثر من مرة نتيجة خلافات بينهما.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الرمل ثان، وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لضبط الزوج الهارب وكشف غموض الواقعة.