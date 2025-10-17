إعلان

محافظ الإسكندرية يشدد على الرقابة ويطلق التعريفة الجديدة لوسائل النقل

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:26 ص 17/10/2025

موقف ميكروباص ارشيفية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لمركز السيطرة بالمحافظة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المختصة، لمتابعة تنفيذ قرار تحريك أسعار الوقود.

وأشار المحافظ في بيان اليوم الجمعة إلى أن أرقام الطوارئ التالية متاحة لتلقي أي بلاغات تتعلق بالأسعار الجديدة:
114 – 4234131 – 4234132 – 4234133 – 4234134

وكان المحافظ قد اعتمد التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلي والخارجي والنقل العام بالمحافظة، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار الوقود.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية ومديرية التموين بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على محطات الوقود ومحلات بيع أسطوانات البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.

وشدد خالد على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.

زيادة أسعار البنزين أحمد خالد محافظ الإسكندرية أسعار الوقود

