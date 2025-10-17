ننشر التسعيرة الجديدة لتاكسي الإسكندرية بعد زيادة أسعار البنزين- مستند

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

اعتمد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة الداخلية والخارجية ووسائل النقل العام والترام والتاكسي، بما يشمل خدمات مشروع محطات الركاب والانتظار.

وجاءت زيادة التعريفة في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية في أسعار خام برنت وسعر الصرف.

وشملت التعريفة الجديدة للتاكسي ما يلي:

فتح العداد: 14.29 جنيهًا بدلًا من 12.65 جنيهًا

سعر الكيلو متر: 5 جنيهات بدلًا من 4.43 جنيهًا

وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي ضمانًا لاستمرار توازن السوق وحماية حقوق السائقين والمواطنين، مشددًا على الالتزام الكامل بالأسعار الجديدة في جميع محطات الوقود ومنافذ توزيع الغاز.

ووجّه المحافظ بضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية توضح خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.

وكلف الأجهزة التنفيذية المعنية ومديرية التموين بتكثيف الرقابة الميدانية على محطات الوقود ومحلات بيع أسطوانات البوتاجاز، لضمان الالتزام بالأسعار ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالمواطنين.