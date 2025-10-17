الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

اعتمد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار الوقود.

وأوضح المحافظ أن قرار تحريك أسعار الوقود جاء تماشيًا مع المتغيرات العالمية في أسعار خام برنت وسعر الصرف، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالأسعار الجديدة في جميع محطات الوقود ومنافذ توزيع الغاز.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية، ومديرية التموين، بتكثيف الرقابة الميدانية على محطات الوقود ومحال بيع أسطوانات البوتاجاز؛ للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار المحددة، ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.

كما شدد على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.

وأكد المحافظ على سرعة إعلان الأسعار الجديدة في المحطات والمواقف، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتسعيرة الجديدة ومتابعة أي تجاوزات.