المنوفية- أحمد الباهي:

خيم الحزن على قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد أن انتهت رحلة البحث المكثف عن الطفل "آدم.ع.ع.ن" بالعثور على جثمانه غارقاً داخل إحدى الترع المارة بالقرية.

وبدأت فصول المأساة مع اختفاء الطفل مساء أمس الثلاثاء بعد صلاة المغرب، مما دفع الأهالي لنشر صورته على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين كل من يتعرف عليه بالتواصل الفوري مع أسرته المكلومة.

وذكرت الأسرة لاحقًا التفاصيل المفجعة، مؤكدة العثور على جثمان "آدم" داخل الترعة، كما أوضحت التحريات الأولية أن الطفل سقط في المياه أثناء عودته من صلاة العشاء، حيث انزلقت قدماه على حافة الترعة ليجرفه التيار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث المأساوي.