إعلان

رحلة العشاء الأخيرة.. ترعة ساقية أبو شعرة تبتلع "آدم" أثناء عودته من الصلاة

كتب : مصراوي

12:03 م 15/10/2025

ترعة ساقية أبو شعرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

خيم الحزن على قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد أن انتهت رحلة البحث المكثف عن الطفل "آدم.ع.ع.ن" بالعثور على جثمانه غارقاً داخل إحدى الترع المارة بالقرية.

وبدأت فصول المأساة مع اختفاء الطفل مساء أمس الثلاثاء بعد صلاة المغرب، مما دفع الأهالي لنشر صورته على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين كل من يتعرف عليه بالتواصل الفوري مع أسرته المكلومة.

وذكرت الأسرة لاحقًا التفاصيل المفجعة، مؤكدة العثور على جثمان "آدم" داخل الترعة، كما أوضحت التحريات الأولية أن الطفل سقط في المياه أثناء عودته من صلاة العشاء، حيث انزلقت قدماه على حافة الترعة ليجرفه التيار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث المأساوي.

ddd

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرية ساقية أبو شعرة آدم الصلاة مركز أشمون محافظة المنوفية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة