مصادر تكشف تفاصيل خروج عربة من قطار 990 عن القضبان في سوهاج



سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل خروج عربة من القطار 990 عن القضبان قبل دخوله رصيف محطة سكة حديد سوهاج.

ووفقا للمصادر، فإن الواقعة لم تؤثر على حركة القطارات بخط الصعيد لوقوعها على خط فرعي.

وبحسب المصادر، فإن مسئولوا هيئة السكة الحديد بسوهاج والمعدات اللازمة انتقلوا إلى مكان الحادثن إذ أنه جاري إعادة القطار إلى مساره الصحيح.

وشهد خط السكة الحديد الطالع "القاهرة- أسوان" خروج عربة من القطار 990 عن القضبان قبل دخوله رصيف محطة سكة حديد سوهاج، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.