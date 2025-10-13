بالأسماء.. 31 مرشحًا يتقدمون لخوض انتخابات النواب بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسماعيلية، عن تقدم 31 مرشحًا بأوراقهم رسميًا حتى اليوم الإثنين، وذلك لخوض السباق الانتخابي على مقاعد الدوائر الثلاث بالمحافظة.

وتواصل اللجنة، التي يرأسها المستشار أحمد أبو عمرة، أعمالها بمجمع محاكم الإسماعيلية، حيث تستقبل الطلبات حتى الخامسة مساءً يوميًا، على أن يُغلق الباب نهائيًا في الثانية ظهر الأربعاء المقبل الموافق 15 أكتوبر.

وشهد محيط مجمع المحاكم استعدادات أمنية وتنظيمية مكثفة لتأمين عملية التقديم وضمان سيرها بسلاسة، وفقًا للجدول الزمني الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وضمت قائمة المتقدمين حتى الآن كلًا من: موسى خالد موسى، محمد الشحات إبراهيم، محمد السيد طلبة، سامي محمد علي، سيد محمد محمود، حسين عبدرية محمد، أحمد ماهر محمد، نظير عبدالعظيم لطفي، محمد عبدالرحيم خلف، سيد أنس عبدالسلام، سليمان عبد حسن، محمد سليمان سيد، منار خالد محمود، محمد محمد حفني، فؤاد عبدالعزيز علي، مها رياض محمد، صلاح الدين حسن، محمد أحمد محمد، سليمان أحمد سليمان، محمد السيد الديداموني، كامل سالم سليمان، يوسف محمود عبدالمنعم، أحمد محمد عبدالله، كرم عبدالحليم محمد، محمد محمود صالح، محمد السيد هاشم، أحمد محمد عمران، عبدالجواد محمد أحمد، أحمد عبدالسلام عبدالعزيز، ومنير صبري بطرس.