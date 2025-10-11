الأقصر - محمد محروس:

خيم الحزن على محافظة الأقصر، مساء اليوم، عقب وفاة الرائد محمد معوض، الضابط بقسم شرطة الأقصر، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية عمله.

وكان الفقيد يؤدي مهامه اليومية كالمعتاد داخل القسم، قبل أن يشعر بألم مفاجئ، نقل على إثره إلى مستشفى مجمع الأقصر الدولي لتلقي الإسعافات، إلا أن القدر لم يمهله وفارق الحياة قبل وصوله.

وينتمي الرائد محمد معوض إلى محافظة الفيوم، ويعرف بين زملائه بالتفاني والانضباط وحسن الخلق، ومع إعلان خبر وفاته، امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الحزن والرثاء، حيث نعاه زملاؤه في الخدمة وأهالي الأقصر بكلمات مؤثرة، مستذكرين مواقفه الطيبة وسيرته العطرة.

وتحولت مواقع التواصل إلى ما يشبه سرادق عزاء إلكتروني، عبّر من خلاله المواطنون عن صدمتهم برحيل ضابط عرفوه بقربه من الناس وإخلاصه في أداء واجبه حتى آخر لحظة في حياته.