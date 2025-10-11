إعلان

إخلاص حتى اللحظة الأخيرة.. تفاصيل وفاة الرائد محمد معوض داخل قسم الشرطة بالأقصر

كتب : مصراوي

06:11 م 11/10/2025

وفاة الرائد محمد معوض داخل قسم الشرطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

خيم الحزن على محافظة الأقصر، مساء اليوم، عقب وفاة الرائد محمد معوض، الضابط بقسم شرطة الأقصر، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية عمله.

وكان الفقيد يؤدي مهامه اليومية كالمعتاد داخل القسم، قبل أن يشعر بألم مفاجئ، نقل على إثره إلى مستشفى مجمع الأقصر الدولي لتلقي الإسعافات، إلا أن القدر لم يمهله وفارق الحياة قبل وصوله.

وينتمي الرائد محمد معوض إلى محافظة الفيوم، ويعرف بين زملائه بالتفاني والانضباط وحسن الخلق، ومع إعلان خبر وفاته، امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الحزن والرثاء، حيث نعاه زملاؤه في الخدمة وأهالي الأقصر بكلمات مؤثرة، مستذكرين مواقفه الطيبة وسيرته العطرة.

وتحولت مواقع التواصل إلى ما يشبه سرادق عزاء إلكتروني، عبّر من خلاله المواطنون عن صدمتهم برحيل ضابط عرفوه بقربه من الناس وإخلاصه في أداء واجبه حتى آخر لحظة في حياته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة ضابط وفاة رائد أثناء عمله قسم شرطة الأقصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل اللمسات الأخيرة لمراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة بشرم الشيخ -صور
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي