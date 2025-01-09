انهيار جزئي لمنزل غرب الإسكندرية.. والحي يكشف التفاصيل

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

انهارت أجزاء من منزل قديم مكون من طابقين في منطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من المنزل رقم 18 بشارع الوهابي ناصية الفنون متفرع من شارع 8 بجوار الحمراوي بمنطقة كرموز.

انتقل مسئولو الحي وضباط الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن المنزل، بناء قديم، خالي من السكان، مكون من طابقين فقط، وسقوط أجزاء منه دون إصابات.

ووفقًا لحي غرب الإسكندرية، المنزل صادر له قرار هدم رقم 45 لسنة 2021 لم ينفذ وخالي من السكان، وجرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط والمعلقة ووضع الحواجز الحديدية حول المنزل لحماية المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.