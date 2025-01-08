قطع المياه عن مدينة منوف والقرى التابعة لها 6 ساعات

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه، غدًا الخميس، عن مدينة منوف والقرى التابعة لها من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا من نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أن سبب قطع المياه إجراء غسيل استثنائي للشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.