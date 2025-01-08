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بالأسماء.. 4 مصابين في حادث انقلاب سيارة على صحراوي المنيا

01:31 م الأربعاء 08 يناير 2025

انقلاب سيارة

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المنيا- جمال محمد:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، بكسور وجروح متفرقة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ووجود عدد من المصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وهم: أحمد سالم إسماعيل، 49 سنة، وشقيقه "نور" 45 سنة، محمد سلامة، 42 سنة، وياسر عبد الله إبراهيم، 45 سنة، مقيمين جميعاً بمحافظة القليوبية، ومصابون بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انقلاب سيارة صحراوي المنيا المنيا
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