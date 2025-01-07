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"عيدية الشيخ في الكنيسة".. قارئ قرآن يشارك الأطفال فرحة عيد الميلاد بقنا

12:12 م الثلاثاء 07 يناير 2025

توزيع العيدية على الأطفال داخل كنيسة

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

في لفتة تعكس تلاحم النسيج الوطني الواحد، حرص قارئ قرآن كريم في المناسبات العامة والدينية، على توزيع العيدية على الأطفال داخل كنيسة العذراء مريم بقرية القلمينا بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا أظهرت قيام قارئ قرآن يرتدي الزي الأزهري يدعى الشيخ محمد رمضان، يوزع العيدية على الأطفال داخل كنيسة القلمينا، خلال زيارته لتهنئة الأخوة الأقباط برفقة وفد من القيادات الشعبية بقرية القلمينا، وسط فرحة من الجميع.

وكان المئات من الأقباط أدوا صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس محافظة قنا، مساء أمس الإثنين، وسط حضور آلاف من المصلين والمهنئين.

واستعانت قوات الأمن ببوابات إلكترونية لتفتيش المترددين على الكنائس، كما استعانت بالعنصر النسائي لتفتيش السيدات، بالإضافة لمساعدة فريق الكشافة لتنظيم الأمن والنظام بالكنائس.

وقدم العديد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ورجال المجتمع المدني والسياسيين التهنئة للأخوة الأقباط، احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

توزيع العيدية على الأطفال داخل كنيسة

عيدية الشيخ في الكنيسة قارئ قرآن عيد الميلاد قنا
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