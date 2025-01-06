المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، عاملًا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة غير مرخصة بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 1865 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات لمعاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد بقيام "مصطفى. ك. م" (26 عامًا) وشهرته "وائل"، والسابق اتهامه في 4 قضايا متنوعة، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي، واتخاذه من شخصيته ومسكنه وملحقاته أماكن لإخفاء المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين لاستهداف مكان تواجد المتهم بمنزله، وتمكنت القوة من ضبطه جالسًا على أريكة داخل منزله، وبجواره سلاح ناري "بندقية آلية" وكمية من مخدر الهيروين والحشيش تزن 536 جرامًا، وسلاح أبيض.

وأقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته، والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة.