20 جنيها فارق بين سعر الدواجن في المزرعة والأسواق.. وتجار: عيد الميلاد السبب

الشرقية تستجيب لأكثر من 28 ألف شكوى في 2024

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في محافظة القليوبية، انخفاضا بنحو 5 جنيهات، حيث بلغ سعر الكيلو أمس 95 جنيها، مقابل 90 جنيها اليوم الاثنين، وسط توقعات بتحركات جديدة في سوق الدواجن، تزامنا مع حلول عيد الميلاد المجيد وزيادة معدلات الطلب، فيما واصلت أسعار البيض استقرارها داخل الأسواق، ونرصد فيما يلي أسعار البيض والفراخ.

أسعار الدواجن

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن بالقليوبية 71 جنيهًا للكيلو جرام، فيما تراوحت أسعار البيع للمستهلك بين 90 و91 جنيهًا للكيلوجرام.

أما الدواجن البلدي، فقد استقر سعر الكيلو في البورصة عند 90 جنيهًا، ووصلت للمستهلك بأسعار تتراوح بين 110 و120 جنيهًا للكيلوجرام.

فيما تراوحت أسعار البانيه بين 185 و190 جنيهًا للكيلوجرام.

وأرجع تجار تحدثوا لمصراوي، سبب الفارق الكبير بين سعر البورصة وسعر السوق إلى الإقبال على شراء الداجن بسبب عيد الميلاد.

أسعار البيض

حافظت أسعار البيض اليوم على استقرارها دون أي تغيير، حيث تراوح سعر كرتونة البيض في المزرعة 151 جنيهًا للكرتونة، وللمستهلك وصلت إلى 161 جنيهًا للكرتونة.

وبلغ سعر البيض الأحمر في المزرعة 152 جنيهًا للكرتونة، وللمستهلك 162 جنيهًا للكرتونة.

فيما بلغ سعر البيض البلدي في المزرعة: حوالي 165 جنيهًا للكرتونة وللمستهلك 175 جنيهًا للكرتونة.

فيما كشف عدد من بائعي الدواجن في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق غدا الثلاثاء زيادة جديدة في الأسعار بزيادة تتراوح بين 2 جنيه ولا 3 جنيهات، بسبب موسم الأعياد والإقبال على شراء الدواجن.