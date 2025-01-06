ميراث الدم.. إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب شاب بطلق ناري، في مشاجرة، بسبب خلافات الميراث، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصاب دائرة مركز شرطة البلينا.

وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "عبدالحميد. ا" 31 عامًا مزارع مصابًا بطلق ناري بالظهر من الناحية اليمنى، وجرى نقله لمستشفى خاص بسوهاج، وطرف ثان "أمين. ع" 26 عامًا عامل.

وكشفت التحريات أن الطرفين ينتميان لعائلة واحدة، وجرى ضبطهما وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر؛ بسبب خلافات على ملكية منزل آل إليهما بالميراث.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.