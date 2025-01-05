محافظ القليوبية: تسهيل إجراءات إقامة المشروعات الخدمية على الأراضي الزراعية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة المصرية، بحضور اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار، والمهندس محمود صبحي مدير مديرية الزراعة ومديري أملاك الدولة والشؤون القانونية.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الحصر العام لأراضي الإصلاح الزراعي بالمحافظة واستخدامات تلك الأراضي والأنشطة المخصصة لها، ووجه الأجهزة التنفيذية بالتشديد على عدم التعدي على تلك الأراضي والحفاظ عليها وعدم تغيير الانشطة المخصصة لها حفاظا على أملاك الدولة وحق الشعب.

كما ناقش اللقاء عدة موضوعات شملت، تسهيل الموافقات الخاصة بالأراضي التي تتبع الإصلاح الزراعي والمطلوب تخصيصها لإقامة مشروعات خدمية كالمدارس والوحدات الصحية وغيرها من المشروعات التى تعود بالنفع على المواطنين.

كما تطرق اللقاء إلى سرعة الانتهاء من تقنين طلبات واضعي اليد على الأراضي الخاصة بالإصلاح الزراعي التي تنطبق عليها الشروط طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وكذلك تحصيل المبالغ المستحقة على أراضي أملاك الدولة التي تتبع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأشاد محافظ القليوبية، بالتعاون بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظة القليوبية، فى تذليل العقبات المتعلقة بالأراضي ملك الإصلاح الزراعي والتي يتم تخصيصها لإقامة مشروعات خدمية بمختلف أنحاء المحافظة.