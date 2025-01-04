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تفحم سيارة تريلا محملة 50 طن أسمدة في الوادي الجديد -صور

11:37 م السبت 04 يناير 2025

تفحم سيارة تريلا محملة 50 طن أسمدة في الوادي الجدي

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تمكنت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في سيارة تريلا كانت محملة بالأسمدة بمركز الفرافرة بمنطقة نقب ابو منقار.

وكان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بتريلا محملة بالاسمدة الزراعية بمنطقة أبو منقار، حيث التهمت النيران الحمولة والسيارة، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه.

من جانبه أكد الدكتور رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أنه اطمئن على حالة السائق و لا توجد أي خسائر بشرية وأن التريلا كانت محملة بأسمدة زراعية (٥٠ طن يوريا)، ويجري الآن تبريد آثار الحريق بواسطة سيارات الإطفاء مع تواجد سيارات المياه التابعة للوحدة المحلية ابو منقار.

تفحم سيارة تريلا محملة 50 طن أسمدة في الوادي الجديد (2)

قوات الحماية المدنية الوادي الجديد حريق تريلا محملة بالاسمدة الزراعية
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