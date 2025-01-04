قتله بجذع شجرة وألقى جثته في المصرف.. جنايات الزقازيق تعاقب شابًا أنهي حياة والده

الشرقية -ياسمين عزت:

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، حكماً بمعاقبة شابين، وذلك إثر إدانتهما بقتل شخص آخر داخل دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وتخلصهما من الجثة بإلقائها في مصرف مائي في محاولة لإخفاء جريمتهم قبل التأكد من وفاة الضحية.

تعود أحداث القضية رقم 3630 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة والمقيدة برقم 3470 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق ليوم 11 أغسطس 2024 عندما أقدم شاب يدعى "كرم" يبلغ 19 عاما ويعمل كهربائي معماري مقيم عزبة صميدة- الصالحية، و "محمد.ز.ع.م" يبلغ من العمر 36 عاما ويعمل عامل زراعي، على قتل وإخفاء جثة "م. ا. م. ش" (والد الأول).

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "كرم" قتل والده بسبب مشادة كلامية دارت بينهما، واستل الابن جذع شجرة في حضور والدته "زوجة المجني عليه" وانهال بالضرب، بضربتين واحدة استقرت على ظهره وأخرى استقرت برأسه، فأصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.

وترك الابن، والده غارقا في دمائه دون محاولة إنقاذه قاصدا إزهاق روحه، وقام المتهم الثاني "محمد" بمساعدة المتهم الأول في إخفاء جثمان المجني عليه، بنقل الجثة من موقع ارتكاب الجريمة إلى مصرف مائي في محاولة لإخفاء الجريمة، دون إخبار جهات التحقيق قبل توقيع الكشف عليها والتحقق من وفاته.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها المتقدم على المتهمين في القضية، إذ عاقبت المتهم الأول بالسجن 15 عاما لقيامه بقتل والده ضربا بجذع الشجرة، بينما عاقبت المحكمة المتهم الثاني بالسجن عاما لمساعدة المتهم الأول في إخفاء الجثة بإلقائها في مياه مصرف.