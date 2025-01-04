بدموع الفخر.. الفيوم تودع بطلها المقدم كريم أبو جليل -صور

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الفيوم - حسين فتحى:

شهدت محافظة الفيوم، اليوم السبت، جنازة مهيبة للمقدم البطل كريم ياسين أبو جليل، الذي استشهد أمس الجمعة أثناء حملة أمنية كان يشارك فيها للقضاء على إحدى البؤر الإجرامية بمحافظة أسيوط.

حضر الجنازة العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة إطسا، وعشرات الضباط من زملاء الفقيد الذين اصطحبوا جثمان الشهيد الراحل من مديرية أمن أسيوط.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، واللواء محمد حلمى محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، واللواء محمود حمدى مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، شاركوا في الجنازة العسكرية التي انطلقت من أمام مديرية أمن الفيوم، حتى مدخل ميدان السواقى تكريما للشهيد ابن نجع صقر أبو جليل التابع لمركز إطسا.

وشهدت الجنازة حضور مكثف من زملاء الشهيد الذين جاءوا من مديرية أمن أسيوط وضباط مديرية أمن الفيوم.

وذكر الدكتور أحمد أبو جليل شقيق الشهيد، أن شقيقة كان مثالا للخلق القويم وكان شجاعاً فى مواجهة الخارجين عن القانون، حيث كان يتقدم الصفوف خلال العمليات الشرطية التى كان يشارك فيها.

وقال إن شقيقه يبلغ من العمر 40 عاماً وله 3 أطفال، أكبرهم معتز بالصف الثالث الاعدادى، محمد بالصف الأول الاعدادى، وأحمد بالصف الأول الابتدائي.

وقال أحد أصدقاء الشهيد، إن المقدم كريم دفعته، حيث تخرجا سويا عام 2006 والتحق بقوات الأمن المركزى، وعرف عنه الشجاعة وتقدم الصفوف وكان لا يخشى الموت بل كان يتمنى الشهادة.

وأضاف أنه سمى ابنه الكبير معتز على اسم صديقه الشهيد معتز الذى استشهد قبل ولادة ابنه الأكبر.