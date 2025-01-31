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إنقاذ 5 أشخاص بعد احتجازهم داخل "أسانسير" في بني سويف

11:50 م الجمعة 31 يناير 2025

أسانسير - أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي، في إنقاذ 5 أشخاص احتجزوا داخل مصعد "أسانسير" أحد العقارات بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، باحتجاز 5 أشخاص داخل أسانسير أحد العقارات الكائنة بجوار محطة الصرف الصحي بمدينة الواسطى، بعد توقف المصعد "الأسانسير" بين الطابقين الأول والثاني.

انتقلت قوات الحماية المدنية، واستطاعوا بمساعدة الأهالي من إنقاذ المحتجزين واستخراجهم، دون إصابات ظاهرية، وهم "أ.غ.م"، 45 عامًا، مدرس، ونجلتيه "ك.أ.غ" ، 17 عامًا، و "إ.أ.غ"، 13 عامًا، و زوجته "أ.أ.م"، 35 عامًا، معلمة، و والدته "ك.ن.س"، 60 عامًا، ربة منزل.

جرى استدعاء فنيين لمراجعة الأسانسير، وإصلاح العطل، وتحرر محضر بالواقعة.

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قوات الحماية المدنية إنقاذ 5 أشخاص احتجزوا داخل مصعد احتجاز 5 أشخاص داخل أسانسير مديرية أمن بني سويف
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