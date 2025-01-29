مصرع طفلة وإصابة والدها في حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب والدها، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة، على طريق "سدود- منوف" بنطاق مركز منوف في محافظة المنوفية، وتم نقلهما إلى مستشفى منوف العام.

وكشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي أن الضحية تُدعى ماليكة مصطفى رجب، عامين، كانت بصحبة والدها أثناء قيادته دراجة نارية "موتوسيكل" قرب محطة كهرباء منوف واصطدمت بهما سيارة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.