من أسرة واحدة.. إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة "أرز، وقرنبيط وبطاطس"، داخل منزل الأسرة بمدينة بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول "نوال. س. س"، 32 عامًا، و"ياسر. أ. م"، 23 عامًا، وأبنائه: "رودينا"، 14 عامًا، و"ريتال"، 6 أعوام، و"مازن"، 11 عامًا، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم أرز وقرنبيط وبطاطس فاسدين بمنزلهم بأحد أحياء مدينة بني سويف.

تم عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.