إعلان

من أسرة واحدة.. إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي في بني سويف

01:19 ص الأربعاء 29 يناير 2025

التسمم الغذائي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة "أرز، وقرنبيط وبطاطس"، داخل منزل الأسرة بمدينة بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول "نوال. س. س"، 32 عامًا، و"ياسر. أ. م"، 23 عامًا، وأبنائه: "رودينا"، 14 عامًا، و"ريتال"، 6 أعوام، و"مازن"، 11 عامًا، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم أرز وقرنبيط وبطاطس فاسدين بمنزلهم بأحد أحياء مدينة بني سويف.

تم عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي أمن بني سويف بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد وفاة سيدة.. ارتفاع ضحايا حادث "توكتوك" الإقليمي بالمنوفية لـ8 مصابين- صور

إعلان

إعلان