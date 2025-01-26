مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد وحدة طب الأسرة السبع آبار شرقية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، جولة تفقدية صباحية في وحدة طب الأسرة السبع آبار شرقية. وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تهدف إلى تنظيم وضبط سير العمل في المنشآت الصحية التابعة للفرع.

وخلال الجولة، قام الدكتور رفعت بتفقد العيادات والخدمات المتاحة، حيث تابع انتظام سير العمل ومدى توفر الإمكانيات اللازمة لتقديم رعاية صحية متميزة. وأكدت الزيارة على التزام الهيئة برفع كفاءة الخدمات الصحية والعمل على حل أي معوقات قد تواجه المنتفعين.

كما حرص مدير الفرع على التواصل المباشر مع المواطنين المستفيدين من خدمات الوحدة، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، واطلع على احتياجاتهم الصحية، مقدماً لهم النصائح والتوجيهات الطبية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها.

وفي إطار الزيارة، ناقش الدكتور رفعت التحديات التي يواجهها العاملون في الوحدة، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول مبتكرة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة. كما دعا إلى تكثيف جهود الفريق الطبي لتقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، مع التأكيد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الرعاية الصحية.

وتؤكد هذه الجولة على رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة ودعم مستقبل صحة مصر، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.