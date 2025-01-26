لمدة 12 ساعة.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مناطق غربي المحافظة، وذلك بسبب أعمال الإحلال والتجديد بمحطة (PS4) بمنطقة الريد نبكس بالعجمي.

وأوضحت الشركة في بيانها أن المياه ستنقطع بدءًا من الساعة الثامنة مساءا حتى الساعة الثامنة من صباح غدا الاثنين عن منطقتي، البيطاش بحري، والهانوفيل بحري بحي العجمي.

وأضاف البيان أن هذا الانقطاع يأتي ضمن أعمال قيام شركة الصرف الصحي بالإحلال والتجديد بمحطة (PS4) بمنطقة الريد نبكس بالعجمى مما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط.

وناشدت الشركة المواطنين بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أن الخدمة ستعود إلى طبيعتها فور الانتهاء من الأعمال المقررة.