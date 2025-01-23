إنجاز طبي في الشرقية.. نجاح أول عملية كي حراري لورم كبدي

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلن الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، نجاح الفريق الطبي بوحدة أورام الكبد الجديدة بمركز علاج الأورام السرطانية بمستشفى السعديين المركزي، في علاج ورم سرطاني بالكبد لحالة مرضية بالوحدة من خلال الكي الحراري.

وأضاف أن العملية تمت عن طريق جهاز التردد الحراري، وذلك للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

وتعد هذه الخدمة المستحدثة من الخدمات ذات المستوى الثالث، بقيادة الدكتور أحمد عوض بيصار أستاذ الأشعة التداخلية بجامعة الزقازيق، وبإشراف الدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفى.

وأوضح جميعة أن وحدة علاج أورام الكبد الجديدة تقدم خدمات متابعة مرضى التليف الكبدى، والكشف المبكر عن أورام الكبد، هذا بالإضافة إلى تقديم العلاج اللازم للمرضى.

أشاد جميعة بالتطور الملحوظ لمركز علاج الأورام السرطانية بمستشفى السعديين، خاصة بعد تفعيل خدمة العلاج الموجه لمرضى الأورام السرطانية، منذ عدة أسابيع للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وهي من الخدمات التكميلية التي تقدم لقطاع كبير من المرضى يحتاج إلى البروتوكول العلمي الحديث.

وأوضح أن التكلفة تتراوح للجرعة الواحدة من هذا العلاج من 10 إلى 80 ألف جنيها يتم تقديمها للمرضى مجاناً من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة، والمرضى المنتفعين بالعلاج تحت مظلة التأمين الصحي.