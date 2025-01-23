الكاوتش طار.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعي، بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانقلاب سيارة ووجود مصابين على الطريق الزراعي، وتبين أنه أثناء سير سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة "أحمد. ر" 35 عامًا سائق، اختلت عجلة القيادة بيده؛ نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.



نتج عن الحادث إصابة كل من: قائد السيارة، و"ياسر. ع" 47 عامًا معلم، و"محمد. ف" 47 عامًا معلم، و"محمد. خ" 42 عامًا عامل بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.